دليلك لتركيب عداد كهرباء كودي والاوراق المطلوبة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:35 م
عداد كهرباء كودي
عداد كهرباء كودي
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دليلك لتركيب عداد كهرباء كودي والاوراق المطلوبة

لا شك من ضرورة الكهرباء في كل بيت أو محل أو أي مكان فلا غنى عنها ولقد قامت الحكومة بتحديد فترة معينة لفتح الباب للتقديم لاقتناء العدادات والتي زادت الطلبات عليها كنتيجة لكثرة المباني مؤخرا ولا سيما المباني المخالفة وكذلك من الراغبين في التقنين لأوضاعهم وكذلك سارقي الكهرباء ويريدون الحصول عليها بطريقة شرعية والتي من المقرر عدم قبول اية طلبات اخرى مقدمة خارج تلك المدة والتي ستكون من يوليو وحتى نهاية أكتوبر الجاري ولابد من الانتباه الي انه سيتم رفض اي طلبات بعد ذلك حتى يفتح الباب للتقديم مرة أخرى.

الاوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي العداد

وعند تقديم طلب تركيب العداد لابد من ارفاق بعض الاوراق ليتم قبول الطلب وهى كالآتي:
صورة من البطاقة للرقم القومي للمواطن المتقدم بالطلب وذلك من الجهتين الامام والخلف.
العقد الذي يثبت الملكية للعقار المراد تركيب العداد به لنفس الشخص صاحب البطاقة.
وصل مدفوع من قبل الشخص المتقدم لآخر ممارسة له.
مع ضرورة التقديم اولا من خلال ما اطلقته وزارة الكهرباء من منصة لتلقي الطلبات الكترونيا وكذلك مجانيا.

الخطوات المتبعة للتقديم علي عداد كهرباء كودي

وبعد ان اصبحت على علم بالمعاد المسموح فيه بالتقديم واحضرت الاوراق الاولية المطلوبة وتريد التقديم فاتبع الآتي:

سجل الدخول علي المنصة الموجودة فى موقع (وزارة الكهرباء).
اختار البند الخاص بالتقديم لتركيب العدادات.
قم بتسجيل كل البيانات المطلوبة.
تأكد من صحة هذه المعلومات جيدا.
قم بإرفاق الأوراق التى تم الاشارة إليها مسبقا.
تقوم بالضغط على(حفظ).
ثم تقوم بإرسال للطلب.

وبذلك تكون قد قدمت الطلب ومن المفترض النظر فيه ليلاقى بالقبول او الرفض حسبما تقرره الوزارة.

دليلك لتركيب عداد كهرباء كودي والاوراق المطلوبة

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