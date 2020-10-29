أزهري: الطلاق ظاهرة اجتماعية ..والانفصال قرار عاطفي (فيديو)

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد صبري، من علماء الأزهر الشريف، إن الطلاق وهو انفصال الزوجين عن بعضهما يُعد ظاهرة اجتماعية لوحظ ازديادها في عصرنا الحالي، وسببها عدم قدرة الأزواج على التكيف والانسجام معًا، أو الاستمرار في الارتباط، والعجز عن حل الخلافات والنزاعات التي تؤثر على استقرار واتزان علاقتهما.

وأضاف "صبري"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن الطلاق أو قرار الانفصال يُعد قرارًا عاطفيًا أكثر من كونه قانونيًا، ويترتب عليه آثارًا نفسية كبيرة عليهما، ولا يقتصر تأثير الطلاق على نفسية الأزواج وعواطفهم الداخلية بل يؤثر بشكل كبير على حالتهم المادية والاقتصادية أيضًا، والأولاد من بعدهم مما يُسبب انخفاض المستوى المعيشي للأسرة.

وتابع: "النبي عليه الصلاة والسلام قدوة عظيمة، إن تعلم الناس من أخلاقه صلحت حياتهم وتبدلت أحوالهم"، مشيرًا إلى أن رسولنا الكريم كان يُجيد قراءة مشاعر زوجاته دون أن تحتاج إلى الإفصاح عن تلك المشاعر، فيقول للسيدة عائشة رضي الله عنها: "أني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غاضبة، أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت عني غاضبة قلت: لا ورب إبراهيم".

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