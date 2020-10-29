التشيك تسجل أعلى معدل للإصابة بكورونا في الاتحاد الأوروبي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
وكالات
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سجلت جمهورية التشيك أعلى معدل للإصابة بفيروس كورونا ولنصيب الفرد من الوفيات في الاتحاد الأوروبي، وفقا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها "ECDC".


سجلت التشيك 1448.7 حالة إصابة لكل 100 ألف شخص خلال الـ14 يوما الماضية، وفقا لتقرير المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها الصادر يوم الأربعاء، وهذا يتجاوز بلجيكا التي سجلت 1424.2 إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص.

 

كما تتصدر جمهورية التشيك الاتحاد الأوروبي من حيث معدل وفيات الفرد على مدار الـ 14 يومًا الماضية ، حيث سجلت 13.5 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص بسبب فيروس كورونا.

 

وسجلت وزارة الصحة، الأربعاء 12977 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهذا أقل من الرقم القياسي المسجل يوم الثلاثاء والذي بلغ 15663 حالة جديدة.

 

حتى يوم الأربعاء، كانت هناك 174965 إصابة نشطة في جمهورية التشيك ، بما في ذلك 6624 مريضا في المستشفيات. وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بسبب كورونا في البلاد 2675 ، بحسب وزارة الصحة.

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