حقيقة مشاركة أحمد فتحي في نهائي أبطال أفريقيا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف هانى سعيد المدير الرياضى لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، حقيقة طلب مسؤولي الأهلي استعارة أحمد فتحى للمشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مشاركة أحمد فتحي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمباراة النهائية التي سيكون طرفها الأهلي إلى أجل غير مسمي.

من جانبه نفى هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز طلب مسؤولي النادي الأهلي النادي باستعارة أحمد فتحى للمشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد هاني سعيد أن عقد أحمد فتحي ينتهى 31 أكتوبر الجاري وسيرتدي اللاعب قميص بيراميدز وسيتم تقديمه في مؤتمر صحفي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر الثاني المقبل بدلا من 4 من نفس الشهر

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