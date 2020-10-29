استشاري صحة نفسية: الغضب يُصيب الإنسان بأمراض القلب والضغط

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قال الدكتور عبد الله غازي، استشاري الصحة النفسية، إن الغضب والحزن قد يترك أثرًا شديدًا على الصحة النفسية والجسدية للإنسان نتيجة انفعاله وغضبه الشديد وقد يؤدي به إلى عدة أمراض مثل ضغط الدم المرتفع وأمراض القلب والسكر.



وأضاف "غازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن الغضب المستمر قد يؤثر على صحة القلب، ويعمل على زيادة سرعة ضربات القلب عن المعدل الطبيعي، مما يُسبب النوبات القلبية وتصلب الشرايين، مشيرًا إلى أن الغضب يعمل أيضًا على ارتقاع هرمونات الكاتيكومالين والتي تؤثر على ضغط الجسم والتوتر وقد تسبب مشاكل صحية واضطراب في الضغط.



وتابع: "الغضب والحزن الشديد للإنسان قد يؤثر على النوم ويسبب اضطرابات وأرق مما يعرضك للصداع المزمن وانخفاض القدرة على التركيز؛ ويسبب مشاكل فى الجهاز التنفسى فعند نوبات الغضب لا يستطيع الشخص التنفس بسهولة مما يعرضه لضيق تنفس ومشاكل صحية أخرى.



وأوضح أن الغضب يؤثر على صحة الجهاز العصبي، وعلى الأوعية الدموية، وأثناء الغضب يفرز الجسم بعض الهرمونات التي تسبب مشاكل جلدية عديدة، ومنها حب الشباب الالتهابات الجلدية والصدفية، مما يزيد من فرص ظهور التجاعيد على البشرة ومشاكل في العين والاكتئاب، لذلك ينصح دائمًا بالاسترخاء والهدوء والحد من الغضب والتوتر الزائد حتى لا يؤثر ذلك على صحة الجسم.



