اطرق بابي ح ١٦ HD.. مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 16 قصة عشق

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:31 م
اطرق بابي
اطرق بابي
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اطرق بابي ح ١٦ HD.. مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 16 قصة عشق

نعرض لكم قصة عشق مسلسل انت اطرق بابي ١٦ مترجم للعربي، حيث بدأ عرض قناة فوكس تي في للمسلسل باللغة التركية، fox tv Sen Çal Kapımı 16 أنت اطرق بابي الحلقة 16 مترجمة كاملة نتابعها بعد نهاية العرض عبر قناة فوكس، وسنتعرف علي أحداث قوية بعد أن أصبحت الأمور بين إيدا وسيركان في وضع حرج بسبب الانفصال بأسباب غير واضحة بين الطرفين.

انتهاء عرض قناة فوكس تي في لحلقة الليلة، ويمكنكم متابعة يوبست اطرق بابي حلقه 16 مترجمة الآن، حيث نتعرف علي مصير القصة الملتهبة بين إيدا وسيركان بسبب الأحداث الأخيرة بعد أنفصالهما.

انت اطرق بابي الحلقة ١٦ 

خلال اطرق بابي حلقة 16 نستكمل الأحداث التي توقفنا عندها الأسبوع الماضي، يظهر لنا كيف هلع سيركان بسبب فقدان إيدا للوعي، وأخذها داخل عربته من أجل أن يسعفها سريعاً ويتمكن من تجنب حدوث أي مشكلة صحية لها، ونتابع معكم الحلقة خلال التردد المرفق أدناه.

يمكنكم المتابعة مساء الأربعاء أن تتابعوا الحلقة عبر قناة فوكس، وإن إذاعة الحلقة 16 السادسة عشر مسلسل اطرق بابي ح 16 ستكون عبر التردد التالي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ويتم نقل الحلقة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية وسوريا وفلسطين واليمن، كما يتم إذاعتها في تمام السابعة بتوقيت مصر.

تردد fox tv اطرق بابي الحلقه 16 مترجمة

يمكنكم الحصول علي التردد الخاص بالقناة التي تعرض المسلسل كالآتي:-

القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 11296.
الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.

يعرض التردد السابق حلقات المسلسل كل أسبوع، ونتابع الآن مسلسل انت اطرق بابي حلقة 16 كاملة لنتعرف كيف ستتحور الأمور بين إيدا وسيركان بعد انفصالهما للأسباب الظاهرة وعدم البوح بالباطنة.

اطرق بابي 16 Çal Kapımı

كانت بداية الأمور قبل الليلة في مسلسل أنت اطرق بابي الحلقة ١٦ مترجمة قصة عشق، أن سيركان وإيدا قد اتفقا علي التظاهر بالحب، وقد وقعا فيه بالفعل، وسنستكمل معكم الأحداث وبقيتها الليلة.

سنتعرف خلال مسلسل أطرق بابي حلقة 17 علي تفاصيل كثيرة بعد ما حدث مؤخراً بين إيدا وسيركان، وتطور الأحداث بين إيدا وسيركان واختفاء التفاصيل الأساسية للانفصال بينهما.

تابعنا خلال حلقة هذا الأسبوع كيف قام سيركان بإخفاء ما بداخله عن سبب الافتراق عن إيدا، وجاء خلال إعلان انت اطرق بابي الحلقة 17 أن الأحداث تزداد تواتراً بسبب المحاولات التي يقوم بها سيركان ليستفز إيدا، وسنتابع الحلقة بنفس المواعيد الأسبوع المقبل بشهر نوفمبر.

اطرق بابي ح ١٦ HD.. مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 16 قصة عشق

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