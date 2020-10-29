نائب محافظ القاهرة يتابع إصلاح كسر في خط مياه بنطاق حي السلام أول

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تابع الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اليوم الخميس، إصلاح كسر فى خط المياه أعلى كوبري السلام، أمام محطة مترو أنفاق عدلي منصور، بنطاق حي السلام أول.





يأتي ذلك، نتيجة تدعيم ونقل خطوط المياه بمعرفة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.





وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أن أعمال الإصلاح لم تؤثر على جسم النفق.