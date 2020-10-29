متحدث الكهرباء: 885 ألف طلب لتركيب العداد الكودي للوحدات المخالفة

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قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن نظام الممارسة خاص بالمباني المخالفة المحرر لها محاضر سرقة التيار الكهربائي، لافتَا إلى أن الوزارة الفترة الأخيرة بدأت في تركيب ما يسمى العداد الكودي الذي لا يحمل اسم الشخص، كبديل لنظام الممارسة لتحديد قيمة الاستهلاك العادل.



وتابع"حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن مجلس الوزراء وافق على بدأ تلقي طلبات التحول من نظام الممارسة للعداد الكودي ابتداء من شهر يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات للتحول إلى العداد الكودي وصل لـ 885ألف طلب بما يشمل 2.1مليون وحدة عقارية مخالفة.



وأشار إلى أن المواطن إذا تصالح على مخالفات البناء، سيحول العداد من كودي لعداد باسم الشخص دون تغير العداد، وبذلك يكون العداد قانوني.



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قال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة مستعدة رفع حجم الطاقة الكهربائية التى تصدرها دولة سودان من خلال مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بالكميات التى تحتاج إليها.





وتابع " المصدر" بوزراة الكهرباء لـ" الفجر"، إن إجمالي حجم الطاقة الكهربائية التى تصدرها مصر للسودان يتراوح الآن بين 70 إلى 80 ميجا وات في الساعة يوميا من خلال مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي تم تفعيله بداية عام 2020، وتستطيع مصر زيادة تلك الكميات إذا طلبت السودان، ولكن هذا يتوقف على تطوير وتحديث الشبكات الكهربائية لديهم لاستقبال تلك الزيادات وهو ما يقوم بإجرائه الجانب السوداني حاليًا.





وساعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، في حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي كانت تعاني منها السودان، ومن المستهدف أن تصل إجمالي حجم الطاقة الكهربائية في المشروع إلى 300 ميجا وات.





وأضاف "المصدر"، أن مشروع الربط الكهربائي ليس وجه التعامل فقط بين مصر والسودان في قطاع الكهرباء، ولكن توجد عمليات تدريب ودعم فني تقوم بها مصر لتدريب الأشقاء العاملين في قطاع الكهرباء السوداني.





