الأرصاد تكشف الظواهر الجوية خلال الـ48 ساعة القادمة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:27 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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الأرصاد تكشف الظواهر الجوية خلال الـ48 ساعة القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حيث سيكون طقس الجمعة حارًا في القاهرة وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على الواجهة البحرية، والسواحل الشمالية والشرقية حار جدًا في جنوب الصعيد. 

حالة الطقس خلال 48 ساعة قادمة 

وأضاف خبراء الهيئة العامة للأرصاد أن طقس السبت المقبل حار في القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية والشرقية، وحار نهارا، ولطيفا في الليل بجنوب الصعيد.

وتابع الخبراء: “إن متوسط ​​درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين تسجل القاهرة 30-19، والسواحل الشمالية 26 وتصل إلى 27 نهارا و 20 درجة ليلا، وجنوب سيناء 33-24، وشمال سيناء 34-20. جنوب الصعيد 38-23 درجة.

وأوضح الخبراء أن أبرز الظواهر الجوية التي يمثلها الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة هي ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهناك فرص لسقوط أمطار على أقصى غرب مصر والسواحل الشمالية الغربية يوم الجمعة بنسبة 30٪، وتهطل امطار خفيفة.

وأكد الخبراء أن رياحًا معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في شمال الصعيد وجنوب غرب الصعيد يوم السبت.

الأرصاد تكشف الظواهر الجوية خلال الـ48 ساعة القادمة

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