وزير الشباب: الدولة مهتمة بالرياضة ونربط الاحتفالات الرياضية بالمشروعات القومية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن القيادة السياسية تهتم بشكل كبير بممارسة الرياضة على مستوى مختلف الفئات العمرية.
وأشار "صبحي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أن الدولة تعمل على الربط بين الأحداث الرياية بالمشروعات القومية، معلقا: "إحنا متواجدون في كل محافظات مصر.

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التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجموعة من الشباب أصحاب مبادرة التوعية بركوب الدراجات كحل لمشكلة الزحمة والمواصلات في مصر، وذلك بديوان الوزارة.

حضر اللقاء، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، وشباب المبادرة ؛ محمد نوفل وإيمان صبحي ومحمد عاطف وكريم خالد أحمد شوكت.

وتقوم مبادرة الشباب علي التوعية بركوب الدراجات للتقليل من زحام المواصلات وأثرها على صحة المواطنين.

ودعا الدكتور أشرف صبحي شباب المبادرة الي المشاركة في المعسكرات التي تنفذها الوزارة ويتم الذهاب إليها بالدراجات من مخيمات.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم الإعلان قريبا عن المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك الخاصة بتقديم دراجات مدعومة من وزارة الشباب والرياضة والتي سيتم خلالها تقديم 7600 دراجة، مشيرًا أن التجهيز سيشهد تقديم تفاصيل أكثر وأسهل، للتيسير على كل فرد يرغب فى الحصول على الدراجة.

وأكد أن رعاية الرئيس للمبادرة تؤكد بما لايدع مجالًا للشك دعم سيادته واهتمامه البالغ بدور الرياضة، والحرص على نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع بين المواطنين، وتحسين اللياقة البدنية لمستخدميها وتحافظ على الحالة الصحية العامة للمواطنين.

وتابع الدكتور أشرف صبحي:"الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول من بادر بدعوة المواطنين لركوب الدراجات، واستخدامها فى الحياة اليومية، لما لها من آثار إيجابية عديدة، فكنا نشاهد فخامته يشارك فى ماراثونات للدراجات قبل انطلاق المؤتمرات الوطنية للشباب فى رسالة يوجهها للجميع بأهمية ممارسة الرياضة، وتأثيرها الإيجابي فى تكوين الشخصية والتنشئة الصحية السليمة".

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