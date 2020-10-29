آمال برشلونة في التعاقد مع لاوتارو تعود بعد رحيل بارتوميو

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن المشهد الجديد في برشلونة عقب استقالة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي أعاد آمال جماهير البرسا في تحسين أوضاع الفريق وترميمه ببعض الصفقات التي تليق بطموحات جماهير برشلونة في الفترة المقبلة.





وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أنه على خلفية رحيل بارتوميو عادت التكهنات مرة أخرى بشأن التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي.





وأفاد الموقع الإيطالي بأن لاوتارو مارتينيز كان على رأس المطلوبين في برشلونة في الصيف الماضي إلا أن النادي الكتالوني رفض تفعيل الشرط الجزائي في عقده البالغ 111 مليون يورو بسبب الأزمة المالية التي أحدثها تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.





وألمح الموقع الإيطالي أنه ربما استقالة بارتوميو ترسم سيناريو جديد لمستقبل لاوتارو مارتينيز، حيث عادت من جديد شائعات انضمامه إلى برشلونة.





وأكد الموقع الإيطالي أن استقالة بارتوميو وإجراء انتخابات رئاسية جديدة في وقتٍ قريب جعلت فكرة انتقال لاوتارو مارتينيز إلى قلعة الكامب نو واردة بقوة.





وأوضح الموقع الإيطالي أنه بمجرد الإعلان عن مجلس إدارة جديد فإن برشلونة سيدخل في مفاوضات جديدة مع إنتر ميلان للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز وذلك من أجل تدعيم هجومه بعد رحيل الأوروجواياني لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد.





ونوه الموقع الإيطالي أن مسئولي إنتر ميلان لا يمانعون رحيل النجم الأرجنتيني وسوف يستغله من أجل تحقيق ربح مالي كبير وإنعاش خزائن النادي لا سيما في ظل معاناته في الفترة الأخيرة في وجود البلجيكي لوكاكو الذي يستحوذ على اهتمام الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي.



