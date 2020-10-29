التأمينات تعلن جدول صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

جدول صرف معاشات شهر نوفمبر، يستعد الملايين من المواطنين من أصحاب المعاشات في مصر لصرف معاش شهر نوفمبر وذلك بعد أن أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، عن أنه سوف يتم البدء في صرف معاشات شهر نوفمبر 2020 اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020، حيث سيبدأ نحو 10.500 مليون من المواطنين أصحاب المعاشات في صرف معاشاتهم بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 1 نوفمبر 2020 على عدة أيام وفقاً لما هو متبع كل شهر حتى لا يكون هناك أي ازدحام من جانب المواطنين من أصحاب المعاشات على ماكينات الصراف الآلي أو مكاتب البريد.





جدول صرف معاشات شهر نوفمبر 2020





قال اللواء جمال عوض، بأنه وفقاً لما هو متبع كل شهر، سيتم تقسيم أصحاب المعاشات إلى شرائح على عدة أيام، والذين يقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك استمراراً للخطة التي تتبعها الدولة للحفاظ على المواطنين من أصحاب المعاشات من تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وللتيسير عليهم ولضمان سلامتهم.



