تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية العديسيه بمركز قنا على مدار يومين

Advertisements

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ان ادارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالمحافظة ستقوم بتنفيذ قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية لقرية العديسيه بمركز قنا وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرية والقري المجاورة بشكل مجاني علي مدار يومي الاربعاء والخميس الموافق 4 و5 من شهر نوفمبر.



واوضح الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أنه سيتم من خلال هذه القافلة الكشف على الحالات في عدد من التخصصات الطبية المختلفة تتضمن (نساء -تنظيم أسرة -جلدية -جراحة -باطنة – اطفال – عظام -اسنان).



وأكد على ان توقيع الكشف وصرف العلاج سيكون مجانًا للجميع بالإضافة إلى إجراء التقارير اللازمة للعلاج والعمليات على نفقة الدولة في حال الاحتياج لذلك.

