بهذه الطريقة.. هنادي مهنا تروج لشخصيتها فى مسلسل "خيط حرير"

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
روجت الفنانة الشابة هنادي، مهنا لشخصيتها فى مسلسل "خيط حرير" المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على الشاشات التليفزيونية. 


ونشرت هنادي مهنا صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 


وكتبت: انتظروا شخصية شيري فى مسلسل "خيط حرير" بداية من السبت 2/11.


وفي سياق آخر خاضت الفنانة هنادي مهني السباق الرمضاني بمسلسل الفتوة وهو من بطولة النجم ياسر جلال، ويشارك فيه العديد من النجوم وهم، مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.


وشهد مسلسل الفتوة، عودة لعدد من نجوم الدراما القدامى منهم رياض الخولي وعهدي صادق و أحمد خليل وإنعام سالوسة وعادل الفار, تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 19 ساعة

سبب تأجيل نصف النهائي والمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا

منذ 19 دقيقة

مجددا.. الرئيس الفرنسي يهاجم الإسلام بعد هجوم نيس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مشاركة أحمد فتحي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ 42 دقيقة

عاجل - الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل نصف النهائي والمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ حوالي 6 ساعات

"من الألف إلى الياء".. القصة الكاملة لتأجيل مباراتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 10 ساعة

8 دول كسرت حاجز المليون إصابة.. الموجة الثانية من كورونا تجتاح العالم

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يرحب بإعارة رباعي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الزمالك والرجاء الجديد في إياب دور نصف نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:55 م

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

02:40 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

06:05 م

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

12:50 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه