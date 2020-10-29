بهذه الطريقة.. هنادي مهنا تروج لشخصيتها فى مسلسل "خيط حرير"





ونشرت هنادي مهنا صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت: انتظروا شخصية شيري فى مسلسل "خيط حرير" بداية من السبت 2/11.





وفي سياق آخر خاضت الفنانة هنادي مهني السباق الرمضاني بمسلسل الفتوة وهو من بطولة النجم ياسر جلال، ويشارك فيه العديد من النجوم وهم، مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.





وشهد مسلسل الفتوة، عودة لعدد من نجوم الدراما القدامى منهم رياض الخولي وعهدي صادق و أحمد خليل وإنعام سالوسة وعادل الفار, تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.

روجت الفنانة الشابة هنادي، مهنا لشخصيتها فى مسلسل "خيط حرير" المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على الشاشات التليفزيونية.