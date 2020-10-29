اليابان تبقي على السياسة النقدية دون تغيير

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
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أعلن البنك المركزي الياباني اليوم، الخميس، الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.


ووافق مجلس السياسة النقدية وبأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد على استمرار الفائدة الرئيسية عند مستوى سالب 0.1% على حسابات المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.


وسيواصل البنك شراء الكميات اللازمة من السندات الحكومية اليابانية دون وضع حد أقصى لقيمة المشتريات بهدف استمرار الفائدة على السندات الحكومية العشرية في حدود صفر %.


كما سيواصل البنك شراء وثائق صناديق الاستثمار التي يجرى تداولها في الأسواق المالية ووثائق صناديق الاستثمار العقاري بحد أقصى 12 تريليون ين سنويًا من وثائق صناديق الاستثمار و180 مليار ين من وثائق صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب شراء سندات الشركات بحد أقصى 3 تريليونات ين سنويًا.

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