رئيس جامعة طنطا : تشغيل غرف عمليات مستشفى الفرنساوى بكامل طاقتها (صور )

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
Advertisements

قام الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا بجولة تفقدية استغرقت أكثر من 3 ساعات داخل المستشفى التعليمى العالمي، رافقه خلالها الدكتور محمود سليم مدير المستشفى، والدكتور محمد الحضرى الاستشارى الهندسي للمستشفى، ونائبا مدير المستشفى الدكتور أحمد سويلم والدكتور شريف الجرف.

وقال الدكتور عماد عتمان، أنه تم تزويد المستشفى التعليمى العالمي بوحدة تشيلر جديدة كاملة لحل مشكلة التكييف المركزي، كما سيتم توريد وتركيب وحدة إضافية أخرى منفصلة لتغذية نظام التكييف المركزي لغرف العمليات البالغ عددها 14 غرفة بما يضمن تشغيلها بكامل طاقتها.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، أنه جارى تركيب 3 مصاعد جديدة لخدمة المرضى وغرف العمليات، كما أصدر تعليماته بسرعة رفع كفاءة وصيانة 8 مصاعد بمعرفة الشركة المختصة وتسليمها خلال شهر، مشددًا على سرعة إنهاء الصيانة الشاملة لكافة الأجهزة والمعدات المعطلة بالمستشفي.
رئيس جامعة طنطا : تشغيل غرف عمليات مستشفى الفرنساوى بكامل طاقتها (صور )
رئيس جامعة طنطا : تشغيل غرف عمليات مستشفى الفرنساوى بكامل طاقتها (صور )
رئيس جامعة طنطا : تشغيل غرف عمليات مستشفى الفرنساوى بكامل طاقتها (صور )
رئيس جامعة طنطا : تشغيل غرف عمليات مستشفى الفرنساوى بكامل طاقتها (صور )
رئيس جامعة طنطا : تشغيل غرف عمليات مستشفى الفرنساوى بكامل طاقتها (صور )
رئيس جامعة طنطا : تشغيل غرف عمليات مستشفى الفرنساوى بكامل طاقتها (صور )
رئيس جامعة طنطا : تشغيل غرف عمليات مستشفى الفرنساوى بكامل طاقتها (صور )
رئيس جامعة طنطا : تشغيل غرف عمليات مستشفى الفرنساوى بكامل طاقتها (صور )

أخبار تهمك

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

البنك الأهلي يفوز على المعادي وديًا استعدادًا للموسم الجديد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. هجوم ثان في فرنسا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ حوالي 4 ساعات

8 دول كسرت حاجز المليون إصابة.. الموجة الثانية من كورونا تجتاح العالم

منذ حوالي 4 ساعات

جيرالدو يصدم الأهلي بطلب عنيد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة جديدة لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الزمالك والرجاء الجديد في إياب دور نصف نهائي أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل نصف النهائي والمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

موسيماني يرحب بإعارة رباعي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ يوم

مجددا.. الرئيس الفرنسي يهاجم الإسلام بعد هجوم نيس

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:55 م

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

02:40 م

عاجل - إصابة جديدة لنجم الأهلي

06:09 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

12:50 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه