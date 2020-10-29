رئيس جامعة طنطا : تشغيل غرف عمليات مستشفى الفرنساوى بكامل طاقتها (صور )

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قام الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا بجولة تفقدية استغرقت أكثر من 3 ساعات داخل المستشفى التعليمى العالمي، رافقه خلالها الدكتور محمود سليم مدير المستشفى، والدكتور محمد الحضرى الاستشارى الهندسي للمستشفى، ونائبا مدير المستشفى الدكتور أحمد سويلم والدكتور شريف الجرف.



وقال الدكتور عماد عتمان، أنه تم تزويد المستشفى التعليمى العالمي بوحدة تشيلر جديدة كاملة لحل مشكلة التكييف المركزي، كما سيتم توريد وتركيب وحدة إضافية أخرى منفصلة لتغذية نظام التكييف المركزي لغرف العمليات البالغ عددها 14 غرفة بما يضمن تشغيلها بكامل طاقتها.



وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، أنه جارى تركيب 3 مصاعد جديدة لخدمة المرضى وغرف العمليات، كما أصدر تعليماته بسرعة رفع كفاءة وصيانة 8 مصاعد بمعرفة الشركة المختصة وتسليمها خلال شهر، مشددًا على سرعة إنهاء الصيانة الشاملة لكافة الأجهزة والمعدات المعطلة بالمستشفي.