مستشار الرئيس: تجارب لقاح كورونا لا تتم إلا على الأصحاء لهذا السبب

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الاختبارات السريرية الإكلينيكية على الأمصال، لا زالت في حاجة لبعض الوقت سواء في مصر أو الخارج، مشيرًا إلى أن تجارب المرحلة الاكلينيكية تضمن سلامة المصل، وتحدد الجرعة المناسبة للمريض، بعد اجراء التجارب على مجموعة كبير من البشر.



وتابع مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن هناك 10 لقاحات على مستوى العالم تحت التجارب، والنتائج تعلن باستمرار، مضيفًا أن منظمة الصحة العالمية تعمل على توفير المصل للدول محدودة الدخل من خلال المنظمات الدولية بالمجان.



وأشار إلى أن أول لقاح قامت به جامعة اكسفورد، ولكنه لم يتاح حتى الآن بشكل تجاري، وهناك تجارب صينية روسية أوروبية أخرى، مشيرًا إلى أن تجارب اللقاحات لا تجرى إلا على الاصحاء تمامًا، لأن أي شخص قد يعاني من مرض قد يحدث له أثار جانبية، وهذا الأمر قد يكون ناتج من المرض الذي يعاني منه وليس من اللقاح.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 90 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99174 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 107030 حالة من ضمنهم 99174 حالة تم شفاؤها، و6234 حالة وفاة.







وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.





