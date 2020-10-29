مستشار الرئيس: تجارب لقاح كورونا لا تتم إلا على الأصحاء لهذا السبب

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الاختبارات السريرية الإكلينيكية على الأمصال، لا زالت في حاجة لبعض الوقت سواء في مصر أو الخارج، مشيرًا إلى أن تجارب المرحلة الاكلينيكية تضمن سلامة المصل، وتحدد الجرعة المناسبة للمريض، بعد اجراء التجارب على مجموعة كبير من البشر.

وتابع مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن هناك 10 لقاحات على مستوى العالم تحت التجارب، والنتائج تعلن باستمرار، مضيفًا أن منظمة الصحة العالمية تعمل على توفير المصل للدول محدودة الدخل من خلال المنظمات الدولية بالمجان.

وأشار إلى أن أول لقاح قامت به جامعة اكسفورد، ولكنه لم يتاح حتى الآن بشكل تجاري، وهناك تجارب صينية روسية أوروبية أخرى، مشيرًا إلى أن تجارب اللقاحات لا تجرى إلا على الاصحاء تمامًا، لأن أي شخص قد يعاني من مرض قد يحدث له أثار جانبية، وهذا الأمر قد يكون ناتج من المرض الذي يعاني منه وليس من اللقاح.

اقرأ أيضًا..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 90 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99174 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 107030 حالة من ضمنهم 99174 حالة تم شفاؤها، و6234 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.


أخبار تهمك

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

جيرالدو يصدم الأهلي بطلب عنيد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يرحب بإعارة رباعي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل نصف النهائي والمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 15 دقيقة

مجددا.. الرئيس الفرنسي يهاجم الإسلام بعد هجوم نيس

منذ ساعتين

8 دول كسرت حاجز المليون إصابة.. الموجة الثانية من كورونا تجتاح العالم

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الزمالك والرجاء الجديد في إياب دور نصف نهائي أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ حوالي 6 ساعات

البنك الأهلي يفوز على المعادي وديًا استعدادًا للموسم الجديد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. هجوم ثان في فرنسا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:55 م

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

02:40 م

عاجل - إصابة جديدة لنجم الأهلي

06:09 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

12:50 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه