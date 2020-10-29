سلاح موسيماني قبل مواجهة طلائع الجيش

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على عقد محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق، الذي يقام مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.





وحرص الجنوب إفريقي على الحديث مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش.





وفي سياق أخر قاد كيفين جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للتصويبات خلال مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.





وقام جونسون بتقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات، للانتظام في فقرة التصويبات، التي تأتي في إطار التحضير لمباراة طلائع الجيش.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في الثامنة من مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.











