فييرا يكتسح انتخابات بنفيكا









شهدت الساعات القليلة الماضية إعادة انتخاب لويس فيليبي فييرا رئيساً لنادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم لولاية جديدة مدتها أربعة أعوام بعد حصوله على 62.59% من الأصوات في الانتخابات.





وعقب فرز أصوات الانتخابات التي اختتمت الليلة الماضية وشهدت مشاركة قياسية بواقع 38 ألفا و58 مصوتاً، أكد فييرا الذي يتولى المنصب منذ 2003 أنه اعتبارا من الآن "لا يوجد فائزون ومهزومون" في إشارة إلى المرشح الخاسر نورونيا لوبيز الذي حصل على 34.71% من الأصوات.





وحاز المرشح الثالث روي جوميز دا سيلفا على 1.64% من الأصوات.





يشار إلى أن فييرا يواجه اتهامات منذ 18 سبتمبر الماضي بالاستفادة بشكل غير مشروع من قاض مقابل تقديم له دعوات ومنصب في مؤسسة النادي.



