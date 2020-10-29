رفعت فكرى : ما حدث في فرنسا جريمة بحق الإنسانية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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قال القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي: ما يحدث في فرنسا هو جرائم إرهابية في حق الإنسانية وهذه الجرائم تتنافى مع أبسط قواعد الأخلاق والمبادئ.




تابع " فكرى " فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر: وهؤلاء الإرهابيون هم نتاج أفكار إرهابية متعصبة زرعت في عقولهم من خلال خطاب ديني رافض للآخر وتفاسير دينية ماضوية منزوعة من سياقها التاريخي والحضاري، ما يحدث في فرنسا من عمليات إرهابية ليس في صالح الأنسانية وسيجعل أوروبا تعيد النظر فيمن يقيمون على أرضها من اللاجئين ومن الوافدين من العالم العربي وقد تضطر لترحيل الآلاف من عندها لبلادهم.




مضيفا: ولا حل سوى بالاستجابة لدعوة الرئيس السيسي بحتمية تصويب الفكر الديني ليتوافق مع الحضارة الإنسانية والفكر الحداثي.





يشار إلى أن قد قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب عشرات آخرين في هجوم بسكين وقع صباح الخميس بكنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية وذكرت مصادر من الشرطة الفرنسية أنها أوقفت منفذ الهجوم. وقررت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق في "قتل" و"محاولة قتل" بعد الهجوم.

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