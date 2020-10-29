"أبو غزالة": أزمة كورونا ستستمر لعدة سنوات

Advertisements

أكد الدكتور طلال أبو غزالة، المفكر الاقتصادي، أن أزمة كورونا ستستمر لعدة سنوات، وسيكون هناك جولات وجولات مع الفيروس، منوها بأنه لا يجب أن ننخدع بالاقتراب من الوصول إلى لقاح، حيث أن أزمة كورونا لن تنتهي عند ظهور اللقاح الفعال فقط، ولكت الأزمة ستنتهي عندما يتم تطعيم 7 مليار شخص على مستوى العالم في نفس الوقت.



وأشار "أبو غزالة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنه يجب التأقلم على وجود فيروس كورونا، ووضع نظام حياة مستدام في ظل استمرار الفيروس، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية.



اقرأ أيضًا..



أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 90 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99174 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 107030 حالة من ضمنهم 99174 حالة تم شفاؤها، و6234 حالة وفاة.







وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.