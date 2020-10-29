ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
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أعلنت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 29 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر  لتصل إلى مستوى 3955 مليار قدم مكعب.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية سوف ترتفع بمقدار 35 مليار قدم مكعب.

وكما ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بحوالي 285 مليار قدم مكعب على أساس سنوي خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 3:04 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم ديسمبر  بنحو 3 بالمائة مسجلاً مستوى 3.19 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

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