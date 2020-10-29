حودة بندق يشوق جمهوره لمهرجان "أصلى أسد"





حيث نشر فيديو له برفقة محمود معتمد داخل الإستوديو أثناء تسجيل الأغنية وكتب : إن شاء الله انتظروا مهرجان "أصلى أسد" قريباً جداً على قناتى على اليوتيوب أنا ومحمود معتمد.





وتابع حودة بندق قوله : نستعد بقى عشان اللى جاي مجاش زيه.





مهرجان "أصلى أسد" من كلمات الچوكر وكالوشا ، توزيع حودة بندق وشيندي وخليل .





جدير بالذكر أن نجم المهرجانات الشعبية حودة بندق طرح العديد من المهرجانات التي حصدت نجاحًا كبيرًا آخرها مهرجان "يلا بلوك على الفيسبوك".







شوق مطرب المهرجانات الشعبية حودة بندوق، جمهوره ومحبيه لأغنيته الجديدة والتى تحمل اسم " أصلى أسد" ، وذلك عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.