حودة بندق يشوق جمهوره لمهرجان "أصلى أسد"

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:19 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شوق مطرب المهرجانات الشعبية حودة بندوق، جمهوره ومحبيه لأغنيته الجديدة والتى تحمل اسم " أصلى أسد" ، وذلك عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 


حيث نشر فيديو له برفقة محمود معتمد داخل الإستوديو أثناء تسجيل الأغنية وكتب : إن شاء الله انتظروا مهرجان "أصلى أسد" قريباً جداً على قناتى على اليوتيوب أنا ومحمود معتمد. 


وتابع حودة بندق قوله : نستعد بقى عشان اللى جاي مجاش زيه. 


مهرجان "أصلى أسد" من كلمات الچوكر وكالوشا ، توزيع حودة بندق وشيندي وخليل .


جدير بالذكر أن نجم المهرجانات الشعبية حودة بندق طرح العديد من المهرجانات التي حصدت نجاحًا كبيرًا آخرها مهرجان "يلا بلوك على الفيسبوك".


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