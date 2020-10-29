عاجل - إصابة جديدة لنجم الأهلي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تغيب حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واشتكى الشحات من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية، ولم يتمكن من المشاركة في مران الفريق الأحمر اليوم الخميس.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

الجدير بالذكر أن الأهلي توج بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.

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