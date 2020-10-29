أحمد سعد يطرح يارسول الله احتفالا بالمولد النبوي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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طرح النجم أحمد سعد، دعاء ديني جديد بعنوان يارسول الله، وذلك احتفالا بمناسبة المولد النبوي وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وكان أحمد سعد، قد شوق متابعيه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بصورة تجمعه بالفنان الكبير هانى شاكر، وعلق عليها قائلا: "انتظرونا قريبا فى عمل مفاجأة".


ومازال الفنان أحمد سعد، يحصد ثمار نجاح اغنيته الجديدة والتي حملت عنوان بصرة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وحققت نسب مشاهدة عالية.


وهي من كلمات مصطفي حسين، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي دهيمة.


ولاقت الأغنية تفاعلًا كبيرا من قبل عشاق أحمد سعد ممن أشادوا بجمال الكلمات والألحان وأثنوا على أداءه الرائع.


وتقول كلمات الاغنية “كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض سماسره عيان بيشيل ف ميت هيفيد بإيه يا حسره محتاجين عمليات تجميل داخليه شفط غل وتكبير مخ وزرع قلب وتسليك نيه يا ناس الدنيا ساطله الناس يا ناس الدنيا ساطله الناس.

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