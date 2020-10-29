انهيار عقار بـ«قرية هور» في ملوي بالمنيا دون أضرار بشرية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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. انهار اليوم عقار مكون طابقين بقرية هور بمركز ملوي جنوب المنيا، دون أضرار بشرية


تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانهيار عقار بقرية هور بمركز ملوي.


انتقل مأمور مركز شرطة ملوي، على رأس قوة إلى موقع الحادث، حيث تبين انهيار عقار قديم بالطوب اللبني، مكون من طابقين، على مساحة 60 مترا، ومسقوف بالخشب، ملك محمد أمين بدوي، دون إضرار بشرية.
تم فرض كردون امني حول المنزل حفاظا على أرواح المارة، وأخطار شركتي مياه الشرب، والكهرباء، بقطع الكهرباء والمياه، وجاري عرض الأمر على لجنة المنشات الآيلة للسقوط.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

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