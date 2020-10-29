سهر الصايغ تخطف قلوب محبيها بإطلالة ساحرة فى أحدث ظهور بـ"إنستجرام"





يُشار أن مهرجان الجونة السینمائي، واحداً من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور.





وفي سياق منفصل شاركت سهر بمسلسل "حب عمري"، في السباق الرمضاني الماضي، مسلسل "حب عمري"، من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.

غازلت الفنانة الشابة سهر الصايغ، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت سهر بالصورة بإطلالة أنيقة من مهرجان الجونة السينمائي، مرتدية فستان باللون الأسود، وانتعلت معه حذاء ذو كعب أسود ، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادئ تبرز جمالها.