موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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حقق فريق تشيلسي الإنجليزى، فوزا كاسحا على مضيفه كراسنودار الروسى، بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "كوبان"، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.

وافتتح كالوم هودسون أودوي أهداف اللقاء لصالح تشيلسى عند الدقيقة 37 من عمر اللقاء، قبل أن يحرز الألمانى تيمو فيرنر الهدف الثانى من ركلة جزاء عند الدقيقة 76، فيما سجل النجم المغربى حكيم زياش الهدف الثالث فى الدقيقة 80، واختتم كريستيان بوليسيتش أهداف البلوز بتمريرة حاسمة استقرت في شباك كراسنودار عند الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

ومن المقرر أن يحل فريق تشيلسي ضيفاً ثقيلاً علي نظيره، بيرنلي، يوم السبت الموافق 31 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، والثالثة بتوقيت جرينتش.

ويسعى البلوز للاستعادة طريق الانتصارات بعدما سقط في فخ التعادل في الجولتين الماضيتين بالدوري الإنجليزي، أمام كلا من ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد، فيما يسعي أصحاب الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية تنتشله من مؤخرة جدول الترتيب.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط، حصدهم من 6 مباريات، حقق الفوز في مبارتين، وتعادل في 3 لقاءات فيما هزم في الأخرى، بينما يأتي بيرنلي في المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة بعد مرور 6 جولات، لم يحقق الفوز في أي مباراة فيما خسر في 4 مواجهات، وتعادل في مباراة واحدة.

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