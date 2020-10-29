مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعيد نشر دراستين حول التكاليف الاجتماعية للطلاق والخلع

أعادت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نشر دراستين حول التكاليف الاجتماعية للطلاق والخلع، بمناسبة مرور 100 عام على إصدار قوانين الأحوال الشخصية.

وقالت الدراسة، إنه على الرغم من أن العمل التشريعي في مصر قد شهد خلال الثلاثة عقود الماضية إقرار عدد من القوانين إلا أن قانون إجراءات الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 قد أثار الجدل الشديد في مختلف الأوساط.





وتبنى مشروع تعديل هذه القوانين، تبسيط الإجراءات وتقصير أجلها وجمع أ حكام هذه الإجراءات في قانون واحد يتسم بالوضوح والبساطة في آن واحد، ولم يكتف القانون بتبسيط الإجراءات في صعيد واحد، وإنما عمد أيضا إلى إقرار حق الزوجة في أن تخلع زوجها وهو أمر من حقوقها في الشريعة، والحقيقة أن المشرع حاول بهذه التعديلات التدخل من أجل الحفاظ على الأسرة المصرية بعد سنوات طويلة من المعاناة الإنسانية بسبب الواقع التشريعي والقضائى الذى بات يفرز من الالم وعوامل التفكك الاسري ما يفوق احتمال البشر.



