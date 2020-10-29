بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بالمنيا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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أصيب 8 أشخاص، من أسرة واحدة، في حادث تصادم سيارتين بالمنيا.
تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من العقيد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بني مزار، بتصادم سيارة رقم 6915 ي ق ر ملاكي، بآخري رقم 2136 ن م ج ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش»، أمام قرية الشيخ فضل، بدائرة المركز بسبب التخطي الخاطئ

تسبب الحادث في إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة، وهم محمد حسن فرحات، 64 سنه، ونجليه، هاني، 28 سنه، ونجوي، 24 سنه، ومحمد عبدالعزيز محمد، 32 سنه، ونجله مؤمن محمد عبدالعزيز، 9 سنوات، ومصطفي عبدالعزيز حسن، 4 سنوات، وحزين محمود عبدالعزيز، 8 سنوات، ووداد احمد فرحات، 54 سنة، مقيمون جميعا بمحافظة أسيوط. تم نقل المصابين إلى مستشفي التكامل بالشيخ فضل، لتلقي العلاج، وتم إعادة تسيير الحركة المرورية. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.‏

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