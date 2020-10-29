لقاء سويدان تهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف





وكتبت: اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وعلى آله وصحبه الطيبيين الأبرار تسليما بقدر عظمة ذاتك فى كل وقت وحين.





وعلق أحد متابعيها وكتب : كل سنة وأنتى طيبة يا نجمة النجوم.





والجدير ذكره أن آخر أعمال لقاء سويدان مسرحية "سيد درويش" بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غاده كامل، دعاء الخولي، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوي،إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي.



هنأت الفنانة لقاء سويدان، تهنئة الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف الذى يحل اليوم ، وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.