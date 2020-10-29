تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، تراجع طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة إلى 751 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بانخفاض 40 ألف طلب عن الأسبوع السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية سوف تتراجع إلى 773 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

كما تراجع متوسط طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأربعة أسابيع الماضية إلى 787.5 ألف طلب في الأسبوع الماضي، بانخفاض 24.5 ألف طلب عن الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد طلبات إعانة البطالة الأمريكية المستمرة، فقد سجلت 7.75 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر/تشرين الأول بهبوط نسبته 709 آلاف طلب عن الأسبوع السابق له.

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