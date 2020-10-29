المعادي يخسر من البنك الأهلي وديا

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ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف على المعادي واليخت، فى ثاني تجاربهما الودية، بثلاث أهداف مقابل هدف.



أحرز أهداف المباراة كلا من صامويل ماتياس، وفيليب إيمانويل، ولاندري تاناكيو. في الدقائق 9، 16، 44 من الشوط الأول.



بينما أحرز هدف المعادي اللاعب عبد الله الكردي في الدقيقة 22 من الشوط الأول، اثر تسديدة صاروخية من خارج المنطقة، لتسكن الزاوية اليمنى من مرمي البنك.



ويستعد البنك الأهلي لمواجهة بورتو، الأحد المقبل، في ثالث تجاربه الودية استعدادا للموسم الجديد على ملعب الشرطة.