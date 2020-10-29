مدير مهرجان الجونة السينمائي يشيد بالفنانات العربيات فى السينما

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قال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، إن أول المنتجين للأعمال السينمائية في الوطن العربي هم النساء، مضيفاً أنه في مصر على مدار عقود طويلة كان هناك فنانات عظيمات مثل ماجدة ونادية لطفي وشويكار وسعاد حسني.





وأوضح التميمي خلال لقاء له على هامش فعاليات مهرجان الجونة خلال تصريحات إعلامية أن الرجل كان لا يتصدر أفيشات الأفلام، مشيراً إلى أن الفنان أحمد مظهر كان يؤكد أنه لا يضع اسمه قبل امرأة.





وأشار أنه على مدار السنوات الماضية كان هناك تميز للشابات العربيات، مؤكدا أن هناك صوتا متفردا ومميزا مقبولا عالميا.