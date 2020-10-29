مصرع فتاة في حادث مروري بالعياط

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لفظت طالبة أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى العياط، اليوم الخميس؛ متأثرة بإصابتها في حادث تصادم بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابة بقرية بهبيت التابعة لمركز العياط.

وكشفت المعاينة الأولية أن سيارة اصطدمت بمركبة "توك توك" تقل طالبة تدعى "ر.ر." 16 سنة، وفر السائق هربا.

جرى نقل المصابة إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها وإبقاءها على قيد الحياة إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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مصرع فتاة العياط الجيزة

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