مجددا.. الرئيس الفرنسي يهاجم الإسلام بعد هجوم نيس

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:00 م
ايمانويل ماكرون
ايمانويل ماكرون
دعاء جمال
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خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء يوم الخميس، ليعلق على الهجوم الذي تعرضت له بلاده، واصفا إياه بأنه "هجوم من إرهابي إسلامي".

 

وصرح ماكرون: "إذا تعرضنا لهجوم فهذا بسبب قيمنا الخاصة بالحرية ورغبتنا في عدم الرضوخ للإرهاب".

 

وتحدث الرئيس الفرنسي عن نشر قوات وتعزيز حماية أماكن العبادة بما فيها الكنائس وكذلك تعزيز أمن المدارس.

 

وقتل 3 أشخاص خلال هجوم إرهابي قام به المهاجم قرب كنيسة نوتردام في مدينة نيس، وهم امرأة تبلغ من العمر 70 عاما كانت معتادة على زيارة الكنيسة، وقد تم قطع رأسها، ورجل يبلغ من العمر حوالي 45 عاما، وامرأة تبلغ من العمر حوالي 30 عاما، توفيت متأثرة بجراحها في حانة قريبة من موقع الهجوم.

 

وتم نقل المهاجم إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري من قبل رجال الشرطة، فيما أفاد شهود عيان بأنه ظل يردد "الله أكبر" طول الطريق.

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