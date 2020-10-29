نجم الأهلي يحدد وجهته القادمة

حدد جناح النادي الأهلي وجهته القادمة في حال قرر الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الفترة الحالية .





ويرغب مسئولو الأهلي في التخلص من اللاعب، حيث يرون أنه لا يقدم المأمول منه في مركز الجناح رغم حصوله على عدة فرص.





وشهدت الفترة الأخيرة تلقي الأنجولي جيرالدو دا كوستا صانع ألعاب الفريق، عدة عروض أبرزها الدوري البرازيلي، من أجل الرحيل مع نهاية الموسم الجاري.





وحصل جيرالدو، على بعض العروض الخليجية بجانب عرضين من الدوري البرازيلي، والذي يفضل اللاعب الانتقال إلى منافساته في حال خروجه من القلعة الحمراء.





ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت القادم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري.



