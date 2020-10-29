ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الثانية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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اختتمت مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد بعد فوز فريق برشلونة الإسباني على نظيره يوفنتوس الإيطالي بهدفين دون رد.

وحقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوز كبير على لايبزيج الألماني بخماسية دون رد بينما حقق ليفربول الفوز على ميتلاند الدنماركي بهدفين وفاز بايرن ميونخ الألماني على لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين لهدف.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية:-

المجموعة الأولي 

بايرن ميونيخ الألماني 6 نقاط.

أتليتكو مدريد الإسباني ثلاث نقاط 

لوكوموتيف موسكو الروسي نقطة واحدة 

ريد بول سالزبورج الألماني نقطة واحدة.

المجموعة الثانية

شاختار دونيتسك الأوكرانى 4 نقاط 

بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني نقتطين

إنتر ميلان الإيطالي نقتطين 

ريال مدريد الإسباني نقطة واحدة 

المجموعة الثالثة

مانشستر سيتي الإنجليزي 6 نقاط

بورتو البرتغالي ثلاث نقاط 

أولمبياكوس اليونانى ثلاث نقاط 

أولمبيك مارسيليا الفرنسي بلا نقاط 

المجموعة الرابعة 

ليفربول الإنجليزي 6 نقاط 

أتالانتا الإيطالي 4 نقاط 

أياكس ٱمستردام الهولندى نقطة واحدة 

ميتلاند الدنماركي بلا نقاط

المجموعة الخامسة

تشيلسي الإنجليزي 4 نقاط

إشبيلية الإسباني 4 نقاط 

كرانسودار الروسي نقطة واحدة

ستاد رين الفرنسي نقطة واحدة 

المجموعة السادسة

لاتسيو الإيطالي 4 نقاط 

كلوب بروج البلجيكي 4 نقاط

بوروسيا دورتموند الألماني ثلاث نقاط

زينيت الروسي بلا نقاط 

المجموعة السابعة 

برشلونة الإسباني 6 نقاط

يوفنتوس الإيطالي 4 نقاط 

دينامو كييف الأوكراني نقطة واحدة 

فرينكفاروس المجري نقطة واحدة 

المجموعة الثامنة 

مانشستر يونايتد الإنجليزي 6 نقاط 

باريس سان جيرمان الفرنسي 4 نقاط 

لايبزيج الألماني ثلاث نقاط

باشاك شهير التركي بلا نقاط.
 

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