وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر مبادرة توزيع حلوى المولد النبوي نابعة من "وثيقة الأخوة والإنسانية"(فيديو (

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:56 م
محمد طه
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شهدت مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، منذ الأيام الماضية، حالة من الشجن والحب بين قطبى الأمه من المسلمين والأقباط، وذلك عندما قام القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، بتوزيع حلوى المولد النبوي الشريف على المسلمين، منها بعض القيادات التنفيذية بالمحافظة، ودور الرعاية، وأيضا عمال النظافة والمار بمدينة الغردقة، هذا الذى استقبله المواطنين بفرحة وحب.

ورصدت عدسة الفجر تلك اللحظات، خلال توزيع القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، حلوى المولد النبوي، وسط فرحة عارمة من المواطنين.

وفى يوم مولد النبوى الشريف، كانت لعدسة الفجر، لقاء مع القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، للتعرف على مدا حرصه الدائم خلال السنوات الماضية فى تقديم حلوى المولد النبوي الشريف للمسلمين وتقديم التهنئة لجميع المسلمين.



لماذا يحرص القمص يؤانس اديب على توزيع حلوى المولد النبوي الشريف ?


قال وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أن هناك وثيقة" الأخوة والإنسانية" وقعها بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، وشيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحمد الطيب، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال فعاليات لقاء الأخوة الإنسانية الذي احتضنه "صرح زايد المؤسس، والتى تؤكد على أهمية التفاعل بين جميع أطياف المجتمع، وترسيخ ثقافة الأخوة، وهذا ما نترجمه على أرض الواقع في جميع المناسبات الدينية بين الطرفين.



كيف يستقبل المسلمين مبادرة الكنيسة الكاثوليكية"أعيادنا وأحد"?


أكد القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أن المجتمع المصرى هو نسيج وأحد لأ توجد قوه في العالم أن تفرقه، موضحًا أن مجتمع البحر الأحمر، ليس بجديد علينا جميعًا هذا المشهد، وذلك لقيام الإخوة المسلمين بتهنئة ومشاركتنا جميع المناسبات، ونحن أيضا نبادلهم نفس الشعور لذى نحن الكنيسة الكاثوليكية اعتادت سنويًا تقديم حلوى المولد النبوي الشريف فى ذكرى المولد النبوي.



كيف يتم تطوير مبادرة أعيادنا وأحد سنويًا?


أوضح وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أن مبادرة أعيادنا وأحد، مستمرة على مدار العام، فى جميع المناسبات الدينية، مؤكدًا نحن في الكنيسة الكاثوليكية، دائما ما نسعى فى المشاركة الفعالة وسط أخوتنا المسلمين، لكى نحقق اهداف الوثيقة الذى وقعها فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرنسيس.

وفى نهاية اللقاء، تقدم القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، بالتهنئة للأمة الإسلامية والعربية، بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدا نحن نعيش في وطن وأحد يسوده الحب والتسامح.

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