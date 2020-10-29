البنك المركزي الأوروبي يثبت معدل الفائدة

قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير، مع عدم إدخال تغييرات في برامج شراء الأصول، لكنه ألمح للمزيد من التحفيز النقدي.





يأتي ذلك رغم الزيادة القياسية في إصابات كورونا في إعادة تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي في أوروبت.





وقال المركزي الأوروبي في بيان السياسة النقدية الصادر اليوم الخميس، إنه قرر الإبقاء على معدلات الفائدة على عمليات إعادة التمويل والإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع عند 0.00 و0.025 وسالب 0.50 بالمائة على الترتيب دون تغيير.





كما أبقى البنك المركزي الأوروبي برامج شراء الأصول لتحفيز الاقتصاد المتضرر من وباء "كوفيد-19" دون تغيير.





وهذا يعني أن البنك سوف يستمر في برنامج الشراء الطارئ للوباء بإجمالي 1.35 تريليون يورو (1.54 تريليون دولار)، والذي من المقرر أن يستمر حتى يونيو 2021 أو حتى يرى البنك أن الأزمة قد انتهت.





كما يستمر البنك في برنامج شراء الأصول بوتيرة شهرية تبلغ 20 مليار يورو إضافة إلى مشتريات بنحو 120 مليار يورو إضافية بشكل مؤقت حتى نهاية هذا العام.





وقال البنك المركزي الأوروبي: "سيقيم مجلس الإدارة بعناية المعلومات الواردة، بما في ذلك ديناميكيات الوباء، وآفاق طرح اللقاحات، والتطورات في سعر الصرف".





وأضاف البنك أن التوقعات الاقتصادية الجديدة في ديسمبر ستسمح بإعادة تقييم شامل للاقتصاد والمخاطر وعلى أساس ذلك سيقوم صناع السياسة بضبط الأدوات.





وبحلول الساعة 1:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1.1697 دولار.







