بمشاركة 100 فنان.. "منارةالقصور" تنطلق من متحف قصر المنيل

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ينظم متحف قصر المنيل بالتعاون مع الجمعية المصرية لشباب التشكيليين معرض شباب التشكيليين ٢ باشتراك ١٠٠ فنان وفنانة.



وقال الدكتور رلاء الدين بدوي مدير عام قصر المنيل إن الافتتاح للجمهور يوم الاحد 1نوفمبر الساعة 2بعد الظهر ويستمر المعرض إلى نهاية الشهر.



وأشار بدوي إلى أن المعرض يأتي في إطار تعظيم الدور الذي يتبناه متحف قصر المنيل في دمج المجتمع والشباب والفنانين في المتاحف ودورها الذي لا يقتصر علي عرض الاثار والتراث فقط.



ويصاحب الافتتاح عزف موسيقي ثم يليه مجموعة من الورش المجانية في النحت والتصوير زيتي والجرافيك، ويستمر المعرض لمدة شهر.