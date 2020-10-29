الشاعر نزار فرنسيس لـ"الفجر الفني": ملحم بركات حالة فنية متكاملة لن تتكرر وكان يكره الحزن حتى في العزاء

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حلت مساء أمس الأربعاء الموافق 28 من أكتوبر، الذكرى السنوية الرابعة لوفاة الموسيقار اللبناني الراحل ملحم بركات، والذي خلق حالة فنية فريدة من نوعها بفنه المميز.





وقال الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، في تصريح خاص لـ "لفجر الفني" ، إن الراحل ملحم بركات كان حالة فنية متكاملة لن تتكرر مرة ثانية.





وأضاف: ملحم بركات كان يشغل الناس بالفن العظيم الذي قدمه، فهو حالة متكاملة من النجومية والطرب والصوت الجميل والموسيقى الرائعة، وكان مبدع باللحن والأداء والشخصية الجذابة لأنه امتلك كاريزما عالية وقريبة من الناس.





وكشف فرنسيس عن المواقف التي جمعتهما سويًا قائلًا: جمعتنا مواقف طريفة، حيث كان لدينا هواية مشتركة وهي الصيد، وكنا نتواجد بالبرية مع الطبيعة والهواء النقي، ونضحك كثيرًا لأنه كان يحب الفرح والابتسامة.





واختتم: ملحم بركات كان يكره الحزن ويرفضه حتى في التعازي، كان يخلق أي سبب حتى تبتسم الناس حتى في وقت العزاء، لأنه يكره اليأس.



