أحمد حجازي يوجه رسالة لجماهير العميد

حرص نجمنا المصري ، أحمد حجازي المنضم حديثا إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، على توجيه رسالة إلى جماهير العميد قبل انطلاق مشواره مع الفريٌ.





وجاءت رسالة حجازي عبر فيديو نشره نادي اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مؤكدا:" لسه واصل جدة دلوقتي، شكرًا على استقبالكم الرائع".





وتابع:" إن شاء الله نقدر نسعدكم، وأقدم كل ما لدي لإسعاد جماهير الاتحاد".





وانتقل النجم المصري أحمد حجازي من وست بروميتش ألبيون إلى اتحاد جدة على سبيل الإعارة، لمدة عام، مع وجود بند يتيح الشراء في الموسم المقبل.