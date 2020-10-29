البنك الأهلي يفوز على المعادي وديًا استعدادًا للموسم الجديد

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد - هدير أسامة
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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف على المعادي واليخت، فى ثاني تجاربهما الودية، بثلاث أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد,

أحرز أهداف المباراة كل من صامويل ماتياس، وفيليب إيمانويل، ولاندري تاناكيو. في الدقائق 9، 16، 44 من الشوط الأول. 

بينما أحرز هدف المعادي اللاعب عبد الله الكردي في الدقيقة 22 من الشوط الأول، اثر تسديدة صاروخية من خارج المنطقة، لتسكن الزاوية اليمنى من مرمي البنك.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة بورتو، الأحد المقبل، في ثالث تجاربه الودية استعدادا للموسم الجديد على ملعب الشرطة.

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