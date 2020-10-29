القباج وبشارة يضعان حجر الأساس لمستشفى الحكيم الخيري بالشيخ زايد في الإسماعيلية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:38 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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وضعت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والسيد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، حجر الأساس لمستشفي الحكيم الخيري المسند لمؤسسة حكيم للاعمال الخيرية بالشيخ زايد في محافظة الاسماعيلية.

وتمتد المستشفي علي مساحة ١٣٥٠ مترًا مكونة من دور أرضي وأربعة أدوار متكررة بسعة ١٠٢ سريرًا، كما ستضم مركزًا للعلاج الطبيعي، وذلك لخدمة أهالي الاسماعيلية والمحافظات المجاورة مجانًا.

وأكدت نيفين القباج على أن وزارة التضامن الإجتماعي تعتبر ذاتها الذراع الاجتماعي لمحافظة الاسماعيلية، مقدرة في الوقت ذاته جهود مؤسسة الحكيم الخيرية في المجال الطبي.

وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي أن المجتمع المدني يعد شريكا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية المواطنين، مشيرة الي أن الحكومة لن تألو جهدا من أجل توفير الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين.

وأوضحت نيفين القباج أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بألا يكون هناك طفلا خارج العملية التعليمية، حيث أن التعليم والصحة أساس وجناحي التنمية لأي مجتمع.

ومن جانبه، قال اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية إن مستشفي الحكيم الخيري سيكون جاهزًا خلال ٦ أشهر من الآن، وذلك لخدمة أهالي الاسماعيلية والمحافظات المجاورة مجانًا.

وأكد محافظ الاسماعيلية أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي في عدد من المجالات والانشطة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي وتستفيد منها الاسر الاولي بالرعاية.

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