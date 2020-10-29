وزير الصحة الفرنسي لا يستبعد موجة ثالثة لفيروس كورونا

أكد وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الخميس، أنه لا يستبعد حدوث موجة ثالثة لجائحة كورونا، فيما تفرض فرنسا وألمانيا إجراءات عزل عام جديدة لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة.

وصرح فيران لراديو "فرانس إنفو"، بأنه "قد يكون هناك نحو مليون شخص مصاب بالفيروس في فرنسا في الوقت الراهن".

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة، غابريل أتال، لراديو (آر.تي.إل)، إن "المتنزهات ستظل مفتوحة في باريس خلال فترة العزل العام الجديدة، ولن تغلق مثلما حدث من قبل".

بدوره، أشار المستشار العلمي للحكومة، جان فرانسوا دلفريسي، إلى أنه "قد يتعين تمديد إجراءات العزل العام الجديدة، التي فرضتها فرنسا، بعد الموعد النهائي المحدد لها في الأول من ديسمبر المقبل".

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، في وقت متأخر أمس الأربعاء، أن "فرنسا قد تبدأ تخفيف إجراءات العزل العام بمجرد أن تتراجع حالات الإصابة بكورونا إلى نحو خمسة آلاف يوميا من 40 ألفا يوميا في الوقت الراهن".

وتحتل فرنسا المركز الخامس في العالم من ناحية الإصابات بكورونا، حيث سجلت حتى الآن مليون و138507 إصابات، بالإضافة إلى 34761 حالة وفاة بالفيروس.