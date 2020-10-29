وزير الصحة الفرنسي لا يستبعد موجة ثالثة لفيروس كورونا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أكد وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الخميس، أنه لا يستبعد حدوث موجة ثالثة لجائحة كورونا، فيما تفرض فرنسا وألمانيا إجراءات عزل عام جديدة لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة.

 

وصرح فيران لراديو "فرانس إنفو"، بأنه "قد يكون هناك نحو مليون شخص مصاب بالفيروس في فرنسا في الوقت الراهن".

 

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة، غابريل أتال، لراديو (آر.تي.إل)، إن "المتنزهات ستظل مفتوحة في باريس خلال فترة العزل العام الجديدة، ولن تغلق مثلما حدث من قبل".

 

بدوره، أشار المستشار العلمي للحكومة، جان فرانسوا دلفريسي، إلى أنه "قد يتعين تمديد إجراءات العزل العام الجديدة، التي فرضتها فرنسا، بعد الموعد النهائي المحدد لها في الأول من ديسمبر المقبل".

 

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، في وقت متأخر أمس الأربعاء، أن "فرنسا قد تبدأ تخفيف إجراءات العزل العام بمجرد أن تتراجع حالات الإصابة بكورونا إلى نحو خمسة آلاف يوميا من 40 ألفا يوميا في الوقت الراهن".

 

وتحتل فرنسا المركز الخامس في العالم من ناحية الإصابات بكورونا، حيث سجلت حتى الآن مليون و138507 إصابات، بالإضافة إلى 34761 حالة وفاة بالفيروس.

أخبار تهمك

تقارير: تأجيل مباراة الزمالك والرجاء 48 ساعة.. ونهائي إفريقيا 27 نوفمبر

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الجونة معروض على الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يرحب بإعارة رباعي الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ يوم

موعد مباراة الزمالك والرجاء الجديد في إياب دور نصف نهائي أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هجوم ثان في فرنسا

منذ حوالي 4 ساعات

جيرالدو يصدم الأهلي بطلب عنيد

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ ساعتين و 38 دقيقة

8 دول كسرت حاجز المليون إصابة.. الموجة الثانية من كورونا تجتاح العالم

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

البنك الأهلي يفوز على المعادي وديًا استعدادًا للموسم الجديد

منذ 41 دقيقة

الكاف يحسم موقفه من تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:55 م

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

02:40 م

موعد مباراة الزمالك والرجاء الجديد في إياب دور نصف نهائي أبطال أفريقيا

04:30 م

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

12:50 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إيميلات هيلارى كلينتون على جهاز كشف الكذب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب