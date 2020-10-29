موعد مباراة الزمالك والرجاء الجديد في إياب دور نصف نهائي أبطال أفريقيا





تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك، بشغف كبير مباراة الأبيض ضد الرجاء الرياضي المغربي، ضمن إطار منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء المغربي





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الرجاء الرياضي المغربي، في الساعة الثامنة مساء يوم الرابع من شهر نوفمبر القادم ضمن إطار منافسات إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.





وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم، قد قرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء من السبت 24 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر، بسبب إرتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بين صفوف الفريق المغربي، قبل أن تشير تقارير مغربية رفيعة المستوي إلى أن المباراة ستتأجل مرة أخري إلى 4 نوفمبر.





كما أوضح الإعلامي أحمد شوبير، بأن مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء ستُقام أيضًا في الرابع من نوفمبر المقبل، على أن تُلعب المباراة النهائية للبطولة في السابع والعشرين من نفس الشهر.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد حقق الفوز على الرجاء المغربي، في مباراة الذهاب، بفضل هدف أشرف بن شرقي، في مباراة شهدت تألق الحارس محمد أبو جبل.



