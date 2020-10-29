محمد شحاتة يغادر معسكر الشباب للمشاركة مع طلائع الجيش ضد الأهلي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:33 م
محمد شحاتة
محمد شحاتة
محمد جمال
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وافق ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، على خروج محمد شحاتة لاعب خط وسط المنتخب وطلائع الجيش من معسكر شباب الفراعنة، لإجراء مسحة للمشاركة مع فريقه طلائع الجيش أمام الأهلي، المقرر لها السبت المقبل، بالجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأبلغ عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب، ربيع ياسين، بطلب طلائع الجيش، ومنح مدرب شباب الفراعنة، اللاعب الضوء الأخضر بالانضمام لصفوف فريقه، وأرسل شحاتة على الرغم من إجرائه تدريب صباحي بصالة الجيمازيوم.

ويخوض منتخب شباب الفراعن، مباراة ودية، بعد غدا السبت، أمام الفريق الأول لنادي أبو قير للأسمدة استعدادا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021.

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