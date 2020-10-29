ياسمين عبد العزيز تهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:26 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
هنأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


حيث كتبت "عبدالعزيز"، على الصورة قائلة:"اللهم صلي وسلم علي نبينا محمد".


يذكر أن أخر أعمال ياسمين عبد العزيز في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تم عرضه خلال المارثون الرمضاني الماضي 2020. 


مسلسل "ونحب تاني ليه" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.


كانت ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوض تصدرا تريند "تويتر" بعد نشر صور جديدة، وظهر الثنائي بشكل رومانسي، في أحد المناسبات وقد نالت الصور إعجاب جمهورهما وإنهالت التعليقات عليهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسيمنن عبدالعزيز ونحب تاني ليه المولد النبوي الشريف

أخبار تهمك

عاجل.. تحديد مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. هجوم ثان في فرنسا

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الزمالك والرجاء الجديد في إياب دور نصف نهائي أبطال أفريقيا

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 18 دقيقة

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يرحب بإعارة رباعي الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

جيرالدو يصدم الأهلي بطلب عنيد

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ يوم

الكاف يحسم موقفه من تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

البنك الأهلي يفوز على المعادي وديًا استعدادًا للموسم الجديد

منذ 36 دقيقة

نجم الجونة معروض على الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 16 ساعة

تقارير: تأجيل مباراة الزمالك والرجاء 48 ساعة.. ونهائي إفريقيا 27 نوفمبر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موضوعات متعلقة

كريم فهمي وياسمين عبد العزيز من كواليس مسلسل "ونحب تاني ليه"

شريف منير يشارك جمهوره بكواليس "ونحب تاني ليه"

تعرف على موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل "ونحب تاني ليه"

رمضان2020.. الحلقة 7 مسلسل "ونحب تاني ليه"

مسلسلات رمضان2020.. الحلقة 9 مسلسل ونحب تاني ليه لـ ياسمين عبدالعزيز

بعد الحلقة التاسعة من "ونحب تاني ليه"..ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند "تويتر"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:55 م

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

02:40 م

موعد مباراة الزمالك والرجاء الجديد في إياب دور نصف نهائي أبطال أفريقيا

04:30 م

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

12:50 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إيميلات هيلارى كلينتون على جهاز كشف الكذب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب