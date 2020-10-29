ياسمين عبد العزيز تهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف





حيث كتبت "عبدالعزيز"، على الصورة قائلة:"اللهم صلي وسلم علي نبينا محمد".





يذكر أن أخر أعمال ياسمين عبد العزيز في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تم عرضه خلال المارثون الرمضاني الماضي 2020.





مسلسل "ونحب تاني ليه" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.





كانت ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوض تصدرا تريند "تويتر" بعد نشر صور جديدة، وظهر الثنائي بشكل رومانسي، في أحد المناسبات وقد نالت الصور إعجاب جمهورهما وإنهالت التعليقات عليهم.



هنأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".