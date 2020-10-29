البورصة الأمريكية تتعافي في مستهل التعاملات بعد بيانات النمو

تعافت البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الخميس، بعد أن كشفت بيانات اقتصادية عن نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 33.1 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري بأكثر من التوقعات.





كما تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين خلال الأسبوع الماضي.





وكانت الأسهم الأمريكية تراجعت بوتيرة حادة في جلسة الأربعاء حيث فقد "داو جونز" أكثر من 900 نقطة مع مخاوف الموجة الثانية لوباء كورونا بعد زيادة قياسية للإصابات.





وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند مستوى 26525.9 نقطة.





في حين ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3280.5 نقطة، كما صعد "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.7 بالمائة إلى 11078.9 نقطة.